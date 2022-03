Nejen Kurylenko, Kunis a Jovovich: Překvapí vás, kolik hollywoodských hvězd má ukrajinské kořeny

Zleva Mila Kunis, Olga Kurylenko a Milla Jovovich Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Asi nejznámějšími celebritami s ukrajinskými kořeny jsou herečky Mila Kunis, Milla Jovovich a Olga Kurylenko. Zdaleka ale nejsou jediné. Předky na Ukrajině by dohledalo mnoho dalších hollywoodských a hudebních hvězd, a u některých vás to bezesporu překvapí.

Mila Kunis (38) se na Ukrajině narodila, konkrétně ve městě Černovice. Do USA se její rodina odstěhovala, když jí bylo sedm let. „Bylo to po rozpadu Sovětského svazu. Panoval hluboký komunismus a rodiče chtěli, abychom já a můj bratr měli budoucnost. Všeho nechali a přišli (do USA) s 250 dolary,“ řekla herečka v interview pro Los Angeles Times.

Jak uvedla, vždy se považovala za hrdou Američanku, na základě událostí posledních dní ale svěřila, že nikdy nebyla pyšnější na své ukrajinské kořeny. Na podporu válkou zmítané země, na niž 24. února zaútočilo sousední Rusko, s manželem Ashtonem Kutcherem (44) zřídili sbírku, do níž sami přispěli 3 miliony dolarů.

Milla Jovovich (46) se narodila v hlavním ukrajinském městě Kyjevě. Když jí bylo pět let, rodina emigrovala do Londýna a poté se přesunula za oceán do Kalifornie. Jovovich vyrůstala v Los Angeles, kde pobývá (střídavě s New Yorkem) dodnes.

Také herečka a jedna z nejkrásnějších Bond girls Olga Kurylenko pochází z Ukrajiny, konkrétně z města Berďansk. Ve třinácti letech ji objevili pro modeling, následně odjela do Paříže, kde zahájila modelingovou a posléze i hereckou kariéru.

Prarodiče Dustina Hoffmana (84) byli ukrajinští Židé. Jeho dědečka Franka zabili během ruské občanské války bolševici, krátce po jeho smrti zabili i hercova prapradědečka Sama. Prababičku Libu poté zavřeli do koncentračního tábora. Přežila a začátkem třicátých let se ve svých 64 letech dostala do USA za příbuznými.

Také Bob Dylan má slovanské kořeny po prarodičích, kteří byli ukrajinští Židé, žijící v Oděse. Do USA emigrovali v roce 1905.

Steven Spielberg (75) se k ukrajinskému původu po prarodičích pyšně hlásí. Když zemi navštívil poprvé, řekl prý: Konečně jsem doma. Slavný režisér je také milovníkem boršče.

Babičku Ukrajinku, narozenou v Oděse, měl také Leonardo DiCaprio (47), ukrajinské kořeny ze strany otce má Lenny Kravitz, z Kyjeva pocházel prapradědeček Davida Duchovnyho a emigranti z Ukrajiny, tehdy Sovětského svazu, byli i prarodiče Davida Copperfielda. ■