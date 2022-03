Taťána Makarenko v slzách. Její táta musel do války. Poslal jí fotku se zbraní v ruce

Taťána se svým otcem Foto: Archiv T. Makarenko

Nejen bratr, už i její otec byl naverbován do války. Taťána Makarenko (32) prozradila, že i její otec už dostal do ruky zbraň, aby bránil Ukrajinu. "Tátu před třemi dny také vzali do vojny. Dnes mi taťka a brácha poslali fotku, jak jsou spolu ve válce, zbraně v ruce. Ani nevíte, jaký vnitřní stres se vám v duši najednou nastolí," říká smutně Makarenko.

"Přeji si konec války. Nechci přijít o členy rodiny. Nechci na to do konce života myslet," dodává smutně ředitelka Miss Czech Republic, která žije v Čechách od devíti let. Do Čech ji odvezla její maminka, zbytek rodiny zůstal na Ukrajině, především v Oděse.

Nyní je v Oděse klid, přesto má rodina sbalenou tašku. "V tuto chvíli je v Oděse klid, ale co je dnes, samozřejmě nemusí být zítra. Mám obrovský strach," řekla Super.cz Makarenko. "Mají sbalené zavazadlo, připravený sklep a čekají, co bude. Potraviny v obchodech nejsou," dodala Taťána. ■