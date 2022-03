Hvězda Tváře a SuperStar na sobě opět dře: Přísná dieta, osobní trenér a fitko několikrát do týdne

Martin Schreiner Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Teď se snažím. Jím krabičkovou dietu, cvičím a začínám i s trenérem. Snažím se to dodržovat pět dní v týdnu, ale teď je narozeninový týden, takže to asi nepůjde dodržovat,“ svěřil se zpěvák, který oslavil 25. narozeniny. „Slavil jsem s rodiči, jsme v rodině všichni v březnu,“ prohlásil zpěvák, kterého jsme potkali na zkoušce kostýmů nového dětského muzikálu Ostrov pokladů.

„Hraji piráta, je to hodný blbounek a moc mě to baví. Už jsem hrál v Kocourovi v botách, takže je to můj druhý dětský muzikál. Kostým je skvělý, je pohodlný,“ svěřil se nám Martin, který prozradil, že kvůli dřině ve fitku mu to jde líp i na jevišti.

„Líp se mi zpívá, mám lépe posílenou bránici a je to pro mě na jevišti jednodušší. Tancuji i během představení a mám těžké písně,“ prozradil nám zpěvák, který se s kolegy těší na premiéru představení, která bude 27. března. ■