Dva měsíce po porodu vypadá neskutečně: Tereza Ramba zhubla všechna těhotenská kila a předvedla se v odvážném modelu

"Nechtěla bych naštvat ostatní maminky, ale já vůbec nehubla. Mám skvělé geny mojí maminky, takže to není žádná moje zásluha. Hodně kojím, mám tlusťoučké děti a kila jdou dolů sama," vysvětlila Super.cz krásná herečka, s níž jsme v našem videu probrali i její filmovou nahotu a odvážný plakát, který visí v ulicích. "I manžel mi řekl: Kdy jindy, když ne teď? Asi mě hodlá zdevastovat dalšími dětmi. Ale doufám, že ještě chvíli ne," smála se Tereza. "Ve výsledku jsem na to pyšná," dodala.

Pokud jde o práci, herečka si dává pauzu a užívá si mateřskou dovolenou. Kromě premiér Betlémského světla a Amerikánky, které považuje spíš za třešničku na dortu po splněné práci, se věnuje synovi Mikulášovi a dceři Miře. "Něco pracovního se rýsuje, ale úplně minimálně. Chci mít opravdu co nejvíc volna, protože si myslím, že jediné, co můžeme dát těm dětem, je náš čas," míní.

Zajímalo nás i to, jak se jí vlastně hrálo s Vojtou Kotkem, s nímž kdysi tvořila opravdový pár. "Jsme taková rodina a posledních patnáct let fungujeme na bratrsko-sesterské bázi. Vztah, který mezi námi je, je strašně hezký. Funguje nám to v životě i na plátně," ujistila nás Tereza, která prozradila i to, že velmi dobře vychází se všemi svými bývalými partnery. ■