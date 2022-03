Dcera Evy Holubové s krásným přítelem ze Survivoru v prvním společném rozhovoru: Co všechno je spojuje?

Matěj Paprčiak a Karolína Holubová Super.cz

Spolu s přítelkyní figurují s Evou i ve společném projektu Holubice Agency, kterému se Matěj po vypadnutí ze soutěže věnuje asi nejvíc. "Máme hodně aktivit. Od focení a točení po besedy a workshopy," upřesnil Matěj.

Jeho přítelkyně je zároveň i autorkou Matějových sexy fotografií. Zajímalo nás, zda vlastně trochu nežárlí, když ho na nich pak obdivují fanynky. "On má v popisu práce líbit se dalším holkám. Byla bych sama proti sobě, kdybych žárlila. My oba pracujeme v módní branži a já v Londýně fotila polonahé kluky a Matěj to taky musel skousnout. Takže jsem ráda, že se líbí i jiným holkám. Ať se kouknou, ale to je celé," řekla Super.cz Karolína.

"Takhle vypadat je nemoc z povolání," smál se Matěj, který se sice modelingu dál věnuje, ale čím dál víc směřuje k herectví, které je jeho vášní. "Zaskakoval jsem ve Studiu DVA v Revizorovi, letos budu mít další hru a do toho budu ještě točit. V plánu je spousta věcí," dodal Matěj s tím, že se momentálně přesunul z Anglie, kde působil, domů do České republiky. ■