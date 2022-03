Líbila by se vám jako zrzka? Tentokrát bude mít nejkulatější česká zpěvačka na jevišti opravdu ránu

Pavlína Ďuriačová Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Nedávno oslavila Pavlína Ďuriačová (33) se svým synem první narozeniny a už se pomalu vrací k práci. Aktuálně zkouší nové představení Ostrov pokladů. „Je to poprvé, co hraji v dětském muzikálu. Malý má ty písničky hrozně rád, doma nám to jede pořád, protože se to učím,“ svěřila se Super.cz zpěvačka.