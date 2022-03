Vyčerpání a bezradnost: Nevím, co mám dělat. On prostě furt brečí, propukne v pláč maminka z Výměny

Výměna manželek TV Nova

Reality show Výměna manželek bývá pro mnoho rodičů velkou zatěžkávací zkouškou. O tom se přesvědčí i účastnice z vesničky Vícenice Saša (31), která zavítá do rodiny mladé maminky Báry (21).

Bára na deset dní opouští nejen čtyřletou dceru Verunku, ale také kojeného Kubu (17 měsíců), s nímž náhradní maminku čekají krušné časy. Chlapeček si na nové stravovací návyky nemůže zvyknout, odmítá jíst a celé noci probrečí. Stres a únava se pak jedno dne na Saše podepíšou a bezradně propukne v pláč.

„Nevím, co mám dělat. On prostě furt brečí, je zvyklý na kojení. Dolehlo to na mě všechno,“ nechá se slyšet na kameru. Povzbuzení nenajde ani u svého náhradního manžela, který pro ni zjevně příliš pochopení nemá a sám neví, jak situaci vyřešit. Podívejte se na ukázku. ■