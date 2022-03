Dcera Jana Wericha zemřela předčasně. Tohle byla její největší filmová role

Jana Kvapilová si ve filmu uspořená libra (1963) zahrála se svým otcem Janem Werichem nebo Jiřím Sovákem. Foto: reprofito Uspořená libra

A začnou se dít věci. Podroušení pánové nejsou v stavu vyplnit formulář a svými nesmyslnými otázkami obtěžují nejen úřednici, ale i nedůtklivou paní (Stella Zázvorková ✝83), která sem přišla poslat dopis do jakéhosi Tararingapatamu.

I na malém prostoru a s minimálním počtem herců se dá udělat velká legrace a nestárnoucí komedie Uspořená libra (1963) je toho příkladem. Režie se ujali Vladimír Svitáček (✝81) a Ján Roháč (✝48), kteří na plac povolali naši tehdejší hereckou elitu, jejíž ansámbl doplnil ještě Vlastimil Brodský (✝81) v roli zamilovaného policajta.

Nosila „nadívanej“ klobouk

Během natáčení nebyla nouze ani o nejrůznější veselé historky. Stella Zázvorková později vyprávěla, že kolegové Werich se Sovákem ji neustále provokovali a pošťuchovali. Vzpomínala, že od kostymérů dostala příliš velký klobouček, a proto si pod něj dala vycpávku.

Jan Werich však ve scéně začal improvizovat, takže herečka se obávala, že klobouček nadzvedne. To se samozřejmě stalo, což Werich okomentoval slovy: „To není můj, já ho neměl nadívanej.“ To ve scénáři vůbec nebylo a Zázvorková měla co dělat, aby nevyprskla smíchy. Každopádně scénka se líbila, a tak ve filmu zůstala.

Co stojí v dopise do Tararingapatamu?

Postava Stelly Zázvorkové se po příchodu na poštu ptá úřednice: „Kdybych napsala dopis a poslala ho tak, aby ho vybrali ze schránky v 19:59, došel by do Tararingapatamu v pátek před dvanáctou hodinou čtyřiapadesát minut, prosím vás?"

Odpovědi se sice nedočká, ale pak se celou dobu rozčiluje, že ji oba opilci vyrušují při psaní. Někdo z diváků si dal tu práci, film si stopl a zveřejnil, co herečka ve svém „důležitém“ dopise vlastně píše. A díky tomu víme, že v něm stojí: „Pálím tedy často!? Hihihi!!! Přála bych si držet od Vás opět něco tak poutavého! Zda-li? Bláhové sny, které mnou zmítají jsou jako vlny okeánu, který nás dělí.“

Werichův herecký koncert

Jiří Sovák se naučil text k oběma hlavním mužským rolím, jednak prý z úcty k Janu Werichovi, jednak i proto, že jeho herecký kolega se zpočátku nemohl rozhodnout, kterou z postav bude hrát. A protože Werich neznal pořádně svůj text, rozhodl se v mnoha scénách improvizovat. Všichni se nakonec shodli, že ve výsledku to bylo mnohem lepší, než jak mu předepisoval scénář.

Celý život v otcově stínu

V roli poštovní úřednice si zahrála Werichova dcera Jana, která na našem filmovém a televizním nebi zazářila na velmi krátkou dobu. Absolventka DAMU působila na několika divadelních scénách, mj. v pražském Rokoku či v Karlíně.

Jednu dobu vystupovala i pod pseudonymem, protože nechtěla, aby ji lidé vnímali jen jako dceru Jana Wericha. Z otcova stínu se ale nikdy nevymanila. Role v Uspořené libře byla její největší filmovou příležitostí, jinak se před kamerou objevovala jen sporadicky a v malých úlohách. Protože díky pobytu v USA uměla dobře anglicky, často překládala. A do češtiny přeložila i Uspořenou libru.

Jana Werichová zemřela v roce 1981 na rakovinu. Bylo jí 45 let. ■