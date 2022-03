Přijdete na to, který zpěvák se ukrývá pod maskou? V převleku kocoura ho nepoznají ani vlastní děti

Josef Vágner Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

„Celý život se těším na to, že budu mít tak velké děti, že na mě budou moct přijít do divadla. Že budu mít dětské představení, že tam budou mít tatínka, a nakonec to bude tak, že ony ho ani nepoznají,“ řekl nám se smíchem Josef Vágner, kterého pod líčením a kostýmem kocoura nepoznávají ani kolegové.

„Už jsem dělal Kocoura v botách, kde jsem hrál hloupého Honzu, a teď v novém muzikálu Ostrov pokladů budu hrát kocoura, ale pod maskou mě nepozná ani nikdo v divadle,“ řekl nám zpěvák, který si zkoušení nového představení, které v Divadle Broadway chystá hudební skladatel Zdeněk Hrubý (50), užívá.

„Zkoušení je skvělé, Jsem na představení a ohlasy zvědavý. A k tomu všemu mám příjemný kostým, v místních kruzích tomu overalu, co mám, říkáme Sáblíková,“ dodal na focení Josef Vágner. ■