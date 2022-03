Komu to nejvíc slušelo? Takhle české zpěvačky zářily na charitativním koncertě pro Ukrajinu

Komu to nejvíc slušelo? Foto: Super.cz/Herminapress

Je to pár dní, kdy se pěvecké trio Jan Kopečný (32), Josef Vágner (31) a Petr Ryšavý rozhodli uspořádat benefiční koncert pro Ukrajinu. Během speciálního večera s nimi na jevišti Divadla Broadway vystoupily také kolegyně z branže.

„Je to neuvěřitelné, koncert jsme vyhlásili před pěti dny a divadlo se téměř vyprodalo. Podpořila nás spousta lidí. Povedlo se to i díky tomu, že všichni do toho šli, včetně techniků, vedení divadla. Veškeré peníze z lístků půjdou na Ukrajinu,“ svěřil Super.cz zpěvák Josef Vágner.

„V divadle je také sbírka potřebných věcí. Psalo nám spoustu lidí, že mohou něco darovat. Včera jsem vzal dodávku s přívěsem a jel jsem na Kladno, kde jsem přebral osm kočárků, dětské autosedačky, postýlky, spousty hraček a oblečení. Je to dojemné, jak moc na to lidi reagují,“ řekl nám zpěvák.

Ten během koncertu na jevišti uvítal kolegyně Kamilu Nývltovou (32), Michaelu Gemrotovou (36), Pavlínu Ďuriačovou, Lindu Finkovou (53), Markétu Procházkovou (36) a Mariannu Polyákovou. Přítomné dámy akci rozhodně nepodcenily a na koncert se náležitě oblékly. Nechyběl ani model v ukrajinských barvách.