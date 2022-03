Krásná manželka Václava Kopty se bála Tváře: Čekala jsem, že bude běsnit, přiznala

Václav Kopta a Simona Vrbická Super.cz

Od roku 2018 slavnostní večer předávání Český lev moderoval. Letos Václava Koptu vystřídal Jiří Havelka, takže si přenos mohl v klidu užít po boku půvabné manželky Simony Vrbické. "Opravdu je to bez těch svíravých pocitů v žaludku docela příjemné a můj pokračovatel Jirka Havelka byl výborný," ujistil nás Vašek.

V našem rozhovoru jsme nemohli vynechat ani jeho účast v show Tvoje tvář má známý hlas, kdy jsme ho mohli jako Jiřího Šlitra vidět dokonce i s jeho mladší dcerou Janou. A své k tomu měla co říct i jeho žena Simona. "Překvapuje mě, že je úplně klidný. Čekala jsem, že bude běsnit a nebude mluvit se zbytkem rodiny," svěřila.

"Mě to fakt baví, užívám si to a žádné stresy nepociťuji. Nezapomeňme, že jsem byl třicet let v Semaforu, a tam se všechno dělalo na poslední chvíli. Týden mi na písničku zatím stačí," upřesnil Vašek a jeho žena dodala, že horší bude možná bude, když dostane náročnou skladbu v angličtině. "Já si troufnu i na finštinu," smál se Kopta.

Když jsme nadhodili, že by mohl vyfasovat třeba i španělštinu, úsměv na tváři mu trochu zamrzl. "Jestli já si vytáhnu Španěla, tak je to konec českého šoubyznysu. Já jsem slovanský typ, maximálně bych zabrousil ještě do NDR. Španělsko bych rád nechal jiným," připustil.

Kopta si prý zatím nejvíc užil právě vystoupení s dcerou, které se odvysílalo tuto neděli. "To mi udělalo velkou radost a byl jsem pyšný a hrdý tatínek a byl jsem rád, že jsem holku mohl vzít do práce. Je to příjemné, když vedle vás stojí dvacetiletá slečna, a ještě navíc umí zpívat a sluší jí to," přiznal. "A byl nervóznější než ona," doplnila jeho manželka.

Jako rodiče netrpělivě čekali na odezvy na dceřino vystoupení, zda by Janě mohlo pomoct vystoupení s tatínkem v šoubyznysu, nechtějí předjímat. "To už je její cesta a její boj. My jí můžeme jenom držet palce," shodli se. ■