Znásilnění v Ordinaci: Radka řekla „ne“, kolega to nerespektoval. Anna Slováčková scénu probírala i s terapeuty

Anna Slováčková točila v Ordinaci scénu znásilnění. TV Nova

Vše začne na pracovním večírku, kde se Radka opije a flirtuje s lékařem Michalem Rennerem (hraje Juraj Bača). Žádné další úmysly ale nemá. On je střízlivější a bohužel je má.

Radku, která nemá věci zcela pod kontrolou, a on si je toho vědom, odveze k sobě domů a pod záminkou odstranění skvrny od vína jí svlékne tričko a začne jí šeptat, jak je nádherná. I v podroušeném stavu mu dá Radka několikrát a zřetelně jasně najevo, že s ním spát nechce. On to bohužel nerespektuje.

„Radka si zažila něco, čeho se obává a z čeho má strach snad každá žena. Když člověk zapluje do ,podsvětí’ této problematiky, což jsem v rámci přípravy udělala, v šoku zjistí, kolika žen se sexuální obtěžování či přímo znásilnění týká,” říká Slováčková.

„Radka se společensky unaví, naivně uvěří svému kolegovi, že právě s ním je v bezpečí, jenže on té situace zneužije. Radka jasně řekne ,ne‘, dokonce několikrát. Právě toto krátké slovo by mělo stačit, aby druhá strana přestala dělat, cokoli se nám nelíbí. To se bohužel ve spoustě případů nestane. Navíc to, jak Michal Radku znásilní, je mnohem častější případ, než bychom si mysleli. Mrzí mě, že na něj společnost, vzhledem k přítomnosti alkoholu, mnohdy nahlíží, že si za to oběť mohla sama,” uvádí herečka.

Natáčení pro ni bylo těžké, scénu probírala s kolegyněmi, ale také s terapeuty, dívala se a studovala dokumenty na dané téma.

„Pak mi pan režisér Fuit vysvětlil svůj pohled na celou scénu, že to musíme natočit tak, aby bylo jasně patrné, že se o znásilnění jedná. Zároveň jsem byla moc ráda, že jsem vypjatou scénu točila s Jurajem Bačou, což je neuvěřitelně hodný, slušný člověk. Pořád se ujišťoval, že jsem v pořádku.”

Seriál je ke zhlédnutí na Voyo.

Podle výzkumu Radana Šafaříka (ředitel vládního Odboru rovnosti žen a mužů), publikovaném v knize Mužské právo, je v České republice ročně spácháno asi dvanáct tisíc znásilnění. V roce 2020 jich bylo na policii nahlášeno 639. ■