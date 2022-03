Zaručené tipy, které vám pomohou usnout

Dopřejte si kvalitní spánek, zlepší vám to nejen vstávání ale dokonce celý den Foto: Dormeo.cz

Mělo by to jít samo – není přece nic přirozenějšího než spánek. Všichni ale dobře známe situace, kdy se nám vklouznout do říše snů nedaří tak snadno, jak bychom chtěli. Existuje přitom řada ověřených triků, kterými si můžeme pomoct. A často nejde o nic komplikovaného ani náročného.

Dobrému usínání pomáhá pravidelnost. Pokud budete každý den chodit spát přibližně ve stejnou dobu, která bude navíc odpovídat tomu, kolik hodin spánku potřebujete pro dokonalou relaxaci, půjde vám to snáz. Pomoct si můžete i technikou – chytrý telefon vám může podle nastaveného rozvrhu ztlumit notifikace i jas displeje.

S tím souvisí další doporučení: Před spánkem je velmi důležité zklidnění. Vytvořte si dostatečně dlouhý předěl mezi prací, studiem nebo i sledováním televize a usínáním. Ztlumte světla a přelaďte se do uvolněnějšího režimu – dopřejte si klidný rozhovor s partnerem, koupel nebo pár stránek z knížky.

Matrace je základ

Uléhat byste měli na pohodlnou matraci. Takovou, která vám poskytne dostatečnou oporu, ale zároveň se vám dobře přizpůsobí a bude dobře prodyšná. Najít matraci pro skutečně kvalitní spánek nemusí být jednoduché. Ale pokud dostanete sto nocí na vyzkoušení, jako u oceňovaných matrací Dormeo, najdete tu pravou poměrně jistě.

Matrace Ergo Comfort je vědecky koncipovaná ergonomická matrace pro maximální oporu zad, přirozené zarovnání páteře a odlehčení tlakových bodů. Díky přidané vrstvě Ergo se matrace přizpůsobí vašemu tělu a zaručí tak pohodlí během spánku. Pevnost matrace lze upravit ze střední na tvrdou a určitě stojí za zmínku, že potah matrace lze prát.

Matrace iMemory S Plus je vysoce kvalitní třízónová matrace, která obsahuje pěnové pružiny Octaspring®, které v sobě snoubí spojení pohodlí pěny s funkčností pružin. Je vhodná pro všechny spánkové polohy a můžete si její tvrdost přizpůsobit. Potah s paměťovou pěnou je snímatelný a pratelný.

Individuálně nastavitelná matrace iMemory Silver nabízí čtyři tvrdosti v jedné matraci. Dvojité jádro z pěny Ecocell® nabízí možnost zvolit si ze dvou stupňů tvrdosti na každé straně postele a k tomu tři spánkové zóny pro ideální oporu boků, ramen, hlavy a chodidel. CleanEffect® a stříbrná vlákna vylepšují snímatelný a pratelný potah, který vás ochrání před mikroby, bakteriemi, zápachy a prachem.

Nezapomínejte na tmu a na vyvětrání

Až na některou z matrací Dormeo budete uléhat, mělo by to být v ložnici, která je skutečně tmavá. Dovnitř by nemělo pronikat ani světlo z ulice nebo z měsíce, ale svítit by v ní neměly ani spotřebiče, kontrolky nebo mobil. Důležitou roli hraje také teplota v místnosti – pro kvalitní spánek se totiž nejlépe hodí rozmezí od 16 do 20°C.

Dost možná je ale nejdůležitější to, abyste si do ložnice, do své postele a na svou pohodlnou matraci netahali práci ani jiné starosti. Zasvěťte tahle místa pouze spánku a hezkým chvilkám. Budete usínat s lehčí hlavou a probouzet se o poznání svěžejší.