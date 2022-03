Iva Pazderková odnesla Survivor natrženými vazy a zlomeninami: Ale v hlavě to mám v pořádku, ujišťuje

Iva Pazderková Super.cz

Přípravy na předávání filmových cen jí moc času nezabraly. "Líčila jsem se asi dvacet minut v kavárně, šaty jsem zrecyklovala ze svého šatníku. Ale přiznám se, že jsem se vlastně těšila, že se zase hodím takzvaně do gala. Zároveň je to oslava umění, filmu a také jsem se těšila na kamarády, které tedy teď potkávám spíš na demonstracích na podporu Ukrajiny," řekla Super.cz.

Zeptali jsme se i na její návrat ze Survivoru. "Bylo to těžší, než jsem očekávala, protože mi tam bylo moc dobře. Na sestřihy jsem se nedívala a ani se dívat nebudu. Na druhou stranu jsem ráda, že jsem tady a aspoň se můžu aktivně zapojit do pomoci," uvedla.

Nic jiného teď Iva na práci nemá. Jednou z podmínek účasti v reality show totiž bylo, že všichni museli zrušit veškeré své pracovní aktivity až do konce soutěže. "Od té doby, co jsem se vrátila, jsem ještě nehrála, ve všech představeních hrají moje alternace. Takhle to bylo domluveno," vysvětlila.

Zároveň se také potřebovala dát fyzicky dohromady. Teď už je naprosto v pořádku. "I v hlavě je to dobré, ale to už několik let, i když někteří říkají nějaké nesmysly. A fyzicky to byly nějaké natržené vazy a droboučké zlomeninky," upřesnila, že si v Dominikánské republice zlomila kůstky u palce. ■