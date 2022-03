Má postavu krev a mlíko a rozhodně nemá tělo modelky. Holena ze Tří bratrů se poprvé nechala nafotit v plavkách

Alena Doláková Super.cz

"Je to pro mě úplně poprvé, radši se nesoustředím na to, jak jsem strašně nervózní. Dnes jsem už radši nejedla. Budu hodně zatahovat," řekla Super.cz s úsměvem Alena.

"Já se otevřeně bavím o těle. Ráda bych, aby se na mě dívaly mladší holky a třeba si řekly, že je to cool. Řekly si, ona jí a cvičí, je zdravá a má menstruaci. Je to v pohodě nemít velikost 34," vysvětluje Doláková.

A tady má doporučení pro dívky, které také bojují s tím, že se nemají dostatečně rády. "Mám zadek a prsa. A sama se učím mít se ráda. Měla jsem i cvičení, kdy jsem se dívala do zrcadla a říkala jsem si, mám tě ráda a brečela jsem u toho. Bylo to pro mě až traumatický. Ale je to léčivé. Psychologická příprava je dobrá. A určitě pomáhá, když vám nějaká holka či kluk řekne, že vám to sluší," dodala herečka. ■