10 slavných osobností, o kterých možná nevíte, že mají děti potřebující speciální péči

Slavní rodiče, kteří vychovávají děti se speciálními potřebami Profimedia.cz

Caterina Scorsone

Kanadská herečka ze seriálu Chirurgové má dceru Palomu, kterou odmalička ukazuje světu na svém profilu na sociální síti. Paloma se narodila v roce 2016 a od té doby je Caterina hlasem rodičů dětí s Downovým syndromem a mluví o něm otevřeně nejen na sítích. „Pippa je jiná. Tak jako jsme jiní vy i já. Pippa má potřeby, které jsou specifické pro to, jak bylo vytvořeno její tělo a já mám zase takové, které si žádá to moje,“ uvedla v rozhovoru pro Good Morning America herečka, která se ze začátku bála, protože o této poruše nic nevěděla, ale velice brzy cítila, že její odlišnost ladí s jejím životem a celou rodinou.

Amanda Booth

Modelka a herečka je v posledních letech známá pro svou práci v rozšíření povědomí o Downově syndromu a inkluze jednotlivců se speciálními potřebami. Dokonce za svou snahu získala i cenu Quincy Jones Exceptional Advocacy Award. K této práci ji přivedla výchova jejího šestiletého syna Micaha, který se narodil s Downovým syndromem a autismem. Poprvé prý cítila potřebu o poruše mluvit nahlas, když se vracela z práce, kde viděla jiné maminky s dětmi, a jak uvedla pro časopis People, řekla si: „Proč nikdo nežádá mě, abych přišla i s dítětem?“ O svém synovi říká, že je barometrem, který v každé místnosti, do které vstoupí, vzbudí v lidech laskavost tím, jak je srdečný.

Toni Braxton

Zpěvačka má dva syny. Jejímu mladšímu Diezelovi byl ve třech letech diagnostikován autismus. Toni se vzdělávala v tom, jak svého syna nejlépe vychovávat a dopřát mu správné vzdělání a dnes je z Diezela úspěšný model, který se upsal jedné z největších modelingových agentur a má i vysokou sledovanost na Instagramu.

Sylvester Stallone (75)

Slavného herce mají díky roli za tvrďáka, ale jeho život také nebyl procházka růžovým sadem. Jeho nejstarší syn Sage zemřel v 36 letech na infarkt a u druhého syna se musel naučit péči o dítě se speciálními požadavky. Jeho synovi Seargeohovi byl ve velmi útlém věku diagnostikován autismus, k čemuž se jednou herec vyjádřil pro časopis People slovy: „Musíme přijmout Seargeoha takového, jaký je, a pochopit, že jeho přístup k životu je tišší a zdrženlivější. Život nejsou jen sluneční brýle a filmové hity. Realita je to podstatné.“ Seargeoh se jako miminko objevil ve filmu Rocky 2 jako jeho syn.

Katie Price (43)

Ať si o modelce závislé na plastických operacích mohou lidé myslet mnohé, v první řadě je to oddaná matka všech svých pěti děti. A s jedním to měla od začátku složitější než s ostatními. Její syn Harvey se narodil v roce 2002 a byl mu diagnostikován autismus, slepota a Praderův-Williho syndrom. Tato porucha se vyznačuje tím, že osoba jí trpící neví, kdy má dost, a stále jí, což vede k obezitě a diabetu typu 2. Katie je na svého syna pyšná a neustále jej ukazuje jak na Instagramu, tak jej bere i na oficiální akce. „Viděla jsem tě vyrůstat do hezkého muže. Můj Harvey, miluji tě a změnila bych pro tebe svět,“ napsala k jedné z fotek modelka.

John McGinley

Se svou první manželkou má herec známý ze seriálu Scrubs: Doktůrci syna Maxe, který má Downův syndrom. Od jeho narození se John věnuje šíření povědomí o této poruše a stejně jako modelka Amanda Booth získal za své snažení cenu Quincy Jones Exceptional Advocacy Award jen o pár let dříve. Začátky s potomkem se speciálními potřebami pro něj nebyly lehké. „První měsíce jsme měli pocit, jako by nás někdo praštil nějakým vesmírným kladivem. Dříve či později s tím ale musíte něco udělat a klidně vyslovit nějaké agresivní sloveso o tom, co se chystáte s životem udělat. Pro Maxe, který jako by říkal: Musíš pro mě něco udělat, vykašli se na svoje starosti, tati, jsem tady,“ řekl v rozhovoru v televizi CBC herec.

Colin Farrell

Věděli jste o tom, že i drsný krasavec z Irska má doma syna se speciálními potřebami? Jeho starší syn James, který v loňském roce oslavil už 18. narozeniny, trpí genetickou poruchou s názvem Angelmanův syndrom. Jde o vzácnou genetickou poruchou způsobenou poškozením chromozomu 15, který dítě zdědí od své matky. Mezi hlavní projevy patří opožděný psychomotorický vývoj, mentální retardace, záchvaty i strnulá chůze. Děti s touto poruchou se také často smějí, a proto se někdy označuje za syndrom šťastného dítěte. Colin se zapojuje i do charitativních nadací na podporu povědomí o Angelmanově syndromu. „Když jste rodičem dítěte se speciálními potřebami, je důležité vědět a cítit, že v tom nejste sami,“ uvedl o spolupráci s nadací herec pro Radar Online.

Christopher Gorham

Nejstaršímu synovi oblíbeného seriálového herce (Ošklivka Betty, Nenasytná, V utajení, 2 Socky) byl diagnostikován Aspergerův syndrom v 9 letech. „Je to zneklidňující, slyšet, že je něco špatně s vaším dítětem, uvedl před časem herec pro Disability Scoop: „Zároveň je to úleva, konečně vědět, co s vaším dítětem je, protože když víte, co je špatně, můžete podniknout kroky, které mu pomohou.“ Christopher si všímal, že jeho syn se mu víc a víc vzdaluje, a jakmile s manželkou slyšeli diagnózu, prošli všichni společně intenzivní terapií. Údajně viděl velké pozitivum v tom, že svou ženu najednou uviděl jako superhrdinku, když pozoroval, jak to vše zvládá. Společně mají ještě dvě děti.

Gary Cole

Seriálový herec a také oblíbený dabér animovaných postav má se svou exmanželkou Teddi Siddall jednu dceru, které byl ve dvou letech diagnostikován autismus. „Nezpracovávala informace tak jako vy nebo já a nedokázala zachytit sociální podněty,“ uvedl před lety v rozhovoru pro časopis People Gary. Dcera Mary si prošla terapií a na škole měla osobního asistenta, který jí pomohl s navštěvováním běžné základní i střední školy. „Hledejte odpovědi, čím dříve, tím lépe,“ radí rodičům, kteří mohou mít děti se speciálními potřebami, Gary.

Jenny McCarthy

Bývalá Playmate, jejíž kariéra modelky začínala v roce 1993, je velkou zastánkyní osob s autismem. Jejímu synovi Evanovi jej diagnostikovali ve dvou letech, kdy Jenny viděla, že přestává mluvit a začíná ignorovat svět kolem sebe. Jak sama říká, autistické děti se dívají do svého nitra, a ne kolem sebe. V péči o dítě s autismem se vzdělávala, doma nastavila doporučená pravidla v jídle a naučila se i způsob, jak přivést dítě zpět k hraní a nyní je, jak sama uvádí v rozhovorech, plně fungující jedinec. ■