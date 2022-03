Má syrské kořeny a ví o hrůzách války. Tuto pravdivou větu o následcích bojů řekla Kláře Issové její babička

Klára Issová o konfliktu na Ukrajině Super.cz

Ze strany otce sahají její rodinné kořeny až do Sýrie. Klára Issová (42) má ve válkou zkoušené zemi stále mnoho příbuzných a víc než kdokoli jiný si dovede představit, jaké hrůzy nyní prožívají lidé na Ukrajině.

„Vnímám to stejně bolestně, jako když se člověk dozví o jakékoli probíhající válce. Tato se nás týká ještě o něco víc, protože je tak blízko. Spousta Ukrajinců tady žije, my je známe,“ svěřila se Super.cz se svými pocity herečka na otevření výstavy orchidejí v Botanické zahradě Praha.

„Vždycky si vzpomenu, co říkala moje babička: Že to vždycky odnesou ti nejobyčejnější lidi,“ říká pravdivou, a tak aktuální větu.

Éterická kráska se snaží neztratit naději v dobrý vývoj situace. „Líbí se mi vlna solidarity a pomoci. Snažím se pomáhat a podpořit, pokud to jde. Taky se snažím zůstávat v klidu a naději, že to dobře dopadne,“ říká Klára, která osobně přispěla do sbírky oblečení, na Ukrajinu poslala také například spacák.

„Mnoho let jsem podporovatelka organizace Člověk v tísni, přispívám každý měsíc, teď jsem přispěla částkou navíc,“ dodala Klára Issová. ■