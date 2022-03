Alice Bendová opět dráždí v bikinách: Dovolenou na Tenerife si musela tentokrát před fanoušky obhájit

Alice Bendová Foto: archiv A. Bendové

Na Kanárské ostrovy létá Alice Bendová (48) několikrát do roka. Pro herečku je ostrov Tenerife druhým domovem a vždy, jakmile jí to pracovní povinnosti dovolí, balí s rodinou kufr a odlétá k moři. Tentokrát si svůj pobyt v zahraničí musela obhájit.

Na ostrov odletěla i mimo jiné proto, aby našla třem rodinám v lokalitě nemovitost, po které touží. „Takže tu vlastně pracujeme, děti si odpočinou, mají jarňáky a my trošku vyčistíme hlavy. A kdyby náhodou nějaký hejtřík chtěl napsat, co si dovoluji odjet si válet šunky k moři, tak jen upozorním, že pomáhám, ať už finančně nebo organizovaním charity, tam kde je to potřeba,“ svěřila se Alice a pochlubila se snímkem jen v bikinách.

Proč v době, kdy na Ukrajině probíhá válka, opaluje své tělo v zahraničí, ale musela na sociálních sítích vysvětlit. Zastání se jí dostalo ale velmi rychle. „Užívej, a nemusíš se nikomu omlouvat, tohle je fakt celý na hlavu, taky už brzy mizíme,“ napsala jí modelka Simona Krainová. ■