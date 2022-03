Kráska z afrického Playboye kasíruje peníze za testování věrnosti partnerů jiných žen. Z výdělku si platí plastické operace

Ilustrační foto Profimedia.cz

Lekker, která žije v Barceloně a nedávno se objevila i na titulce afrického Playboye, se svěřila The Daily Star o tom, jak podniká na sociální síti. Za testování partnerů ženám účtuje až 44 tisíc.

„Kontaktuji je napřed na Instagramu a čekám, jestli odpoví. Píšu si s nimi až do chvíle, kdy se konverzace stává žhavější,“ prozradila deníku Carolina. „Když se po tom všem psaní chtějí setkat, dostanu zaplaceno, protože neprošli testem,“ uvedla o svém byznysu modelka. Pokud nějaký muž testem projde s čistým štítem, ženám peníze vrací.

Údajně už si na testech věrnosti vydělala více než 232 tisíc korun a chystá se je použít na plastické operace. Za ně už sama utratila 3,5 milionu korun včetně čtyř operací nosu (poslední ji vyšla na 207 tisíc korun).

Má za sebou několik liposukcí i úprav obličeje a veškeré bolesti spojené s operacemi jí za to údajně stojí. Chtěla by mít totiž to nejdražší tělo na Instagramu. ■