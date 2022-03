Doktor jí řekl, ať zavolá domů a rozloučí se: Filmařka Dorota Nvotová se octla na pokraji smrti

Dorota Nvotová

Cestování ji už několikrát málem stálo život. Nejblíž smrti byla před pár měsíci. Zpěvačka, herečka, ale také cestovatelka Dorota Nvotová (39) se celý život navzdory doporučení lékařů vydávala na dobrodružné cesty do zahraničí. Dcera Anny Šiškové (61) se už před lety vypravila do Nepálu, kde získala zázemí a otevřela si cestovní kancelář.

Po Bratislavě, Maledivách a Goa se Káthmandú stalo jejím dalším domovem. Ovzduší nebylo dobré vzhledem k tomu, že trpí astmatem, navíc jí místní strava způsobila tyfus.

„Bylo mi tak, že jeden den mi bylo zle a dva dobře. A v horách už naběhly horečky. Tak jsem si vzala knížku, podle příznaků to byl jasný tyfus, nasadila jsem si správnou léčbu. V horách byl doktor a řekl mi, že to není tyfus a že si mám dát jiné léky. Tak já jsem si jedny antibiotika vyměnila za druhé a hrozně se to zhoršilo. Přenesli mě na koních dolů do civilizace a řekli, že je to tyfus a ty první léky, co jsem měla, byly správné,“ svěřila se hudebnice, která byla v tu dobu na pokraji smrti.

„Jenže já byla předávkovaná antibiotiky, a tak mi léky nezabraly a ten zdravotní stav se stále zhoršoval, že jsem málem zemřela. Už mi i doktor říkal, ať zavolám domů a rozloučím se,“ svěřila se Dorota v pořadu 13. komnata. Nakonec se sama rozhodla přemístit do jiné nemocnice, kde jí za dva dny pomohli od horeček.

Půl roku jí trvalo, než se úplně uzdravila. Potom naskočila do svého tempa. Zklidnila se až po narození syna Filipa. Přestala se do věcí pouštět po hlavě, ale s cestováním z pracovních důvodů přestat nemohla. Loni v listopadu odletěla do Nepálu jako průvodkyně a na tomto výšlapu na ni smrt sáhla podruhé. Udělalo se jí špatně a musela ve vysokých horách vyhledat lékařskou pomoc. V nemocnici zjistili, že má plicní embolii.

„Nic mě nebolelo, jen jsem se stále zadýchávala a z toho se mi motala hlava,“ svěřila se Dorota, jejíž zdravotní stav, jako silné kuřačky, byl opravdu vážný. „Poprosila jsem Boha, jestli mi dá ještě šanci, že se vzdám toho, co mám nejraději, a to jsou cigarety,“ svěřila se Nvotová, kterou z hor odvezli do nemocnice, kde byla tři dny upoutaná na lůžko. „Byla jsem tak zadýchaná, že jsem neušla ani pět metrů,“ dodala Nvotová. ■