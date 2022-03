Jsi odporná, vypadáš jako vymletý chlap! Mašlíková před fitness soutěží dostává pořádnou nálož hejtů

Hana Mašlíková je se svou postavou spokojená. Foto: Archiv H. Mašlíkové

"Jsem na své pokroky fakt pyšná, ať se to někomu líbí, nebo ne. Vím, že pro řadu lidí už to ženské není, ale každý jsme jiný. Já jsem takhle moc spokojená, a i mému manželovi se to líbí," řekla Super.cz Mašlíková.

Jak si tak krásná žena může kazit postavu? Začíná to být už chlapské. To je šílené, takhle si zhuntovat tělo. Vypadáte jako vymletý chlap. To je jen hrstka komentářů, které napsali sledující moderátorky pod fotku, kde ukázala, jak vypadá dva měsíce před závody.

"Sto lidí, sto chutí, ale za mě odporné. Za mě jste byla krásná před změnou," napsala jedna ze sledujících Mašlíkové. To už se moderátorka neudržela. "Umíte si představit, že vám vlezu na profil a napíšu vám, že jste odporná?! Protože se mi prostě na vás něco nebude líbit. Myslíte si, že to je normální? Hanba by mě fackovala," odepsala Mašlíková a přišlo zastání od desítek lidí. ■