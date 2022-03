Šokující útok na Taťánu Makarenko! „Jsi ukrajinská špína, chcípni, táhni do svý země“

Taťána Makarenko Michaela Feuereislová

"Ty špíno jedna ukrajinská, zasra*á, táhni do svý země a tam chcípni ty mr*ko. Že se nestydíš." Tuto zprávu dostala Taťána Makarenko od ženy jménem Adriana.

Táňa zůstala v šoku. "Zlost lidí nezná meze. Já jsem taky člověk a za nic nemohu," zareagovala na drsný hejt.

Makarenko nestojí o lítost. S kritikou má zkušenosti a ví, že lidé schovaní za anonymitu sociálních sítí umějí být velmi zlí. Co člověka schovaného za uzamčeným profilem vedlo k poslání nenávistné zprávy, není jasné.

"Neublížilo mi to, spíše šokovalo. Vím, že lidé schovaní za svými telefony umí být na sociálních sítích silní. Do očí by mi to slečna či paní řekla těžko," dodala pro Super.cz Makarenko. ■