Vladimír Polívka je zamilovaný až po uši: Takhle se k sobě měli s nádhernou blondýnkou

Vladimír Polívka Michaela Feuereislová

Tady už slečny evidentně nemají šanci. Jeden z nejžádanějších mladých herců Vladimír Polívka (32) je už půl roku zadaný a vypadá to vážně. Blondýnku Magdu si přivedl jako doprovod i na galavečer Český lev, kde spolu s otcem Bolkem Polívkou (72) předávali jednu z cen.

S přítelkyní, která pracuje jako provozní v jedné pražské restauraci, se poprvé ve společnosti objevil loni v říjnu, kdy vyrazili na premiéru filmu Zpráva v pražském kině Lucerna. Představil ji i rodině a jeho maminka Chantal Poullain (65) prozradila, že společně trávili i Vánoce.

Že je stále zamilovaný Super.cz potvrdil naposledy na lednovém představení romantické komedie Srdce na dlani. O to lépe se mu jeho postava hrála. "Stejné jako ve filmu to nemám. Byl bych asi odvážnější a prudší než tenhle chlapík. Tu holku obdivuje moc dlouho na můj vkus. Šel bych rovněji. Jsem prudší a jdu víc po svém, a to se mi vyplatilo," řekl tehdy. ■