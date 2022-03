Dědečkové jsou na ni v nebi pyšní: Vnučka Miloše Formana přebírala Českého lva ve šněrovacích botách

Antonie Formanová Super.cz

Je rozhodně důstojnou pokračovatelkou slavného rodu. Vnučka režiséra Miloše Formana a spisovatele Jiřího Stránského získala Českého lva za nejlepší vedlejší ženskou roli ve filmu Okupace. " Vysílám to vzhůru a doufám, že jsou na mě dědečkové pyšní. Celá moje rodina je na mě pyšná, to vím, protože mi to dávají vědět každý den ," řekla Super.cz.

Hovořili jsme i o filmu Okupace, který se odehrává v době tuhé normalizace, kdy je Československo pod nadvládou Sovětského svazu. "Teď něco podobného zažíváme, takže je to aktuální věc a má to pro mě úplně jiný význam a nabírá to jiné obrátky," svěřila herečka, která dobu, v níž se snímek odehrával, probírala se svojí rodinou.

Antonie přiznala, že si role ve filmech pečlivě vybírá, každý rok točí jen jeden. A i když letos končí studium DAMU a mohla by mít více času, nehodlá svůj přístup měnit. "Nebudu se za to stydět ani to tajit. Záleží mi hodně na tom, s kým pracuju, co je to za téma, příběh, scénář, kdo v tom bude hrát, kdo je za kamerou, kdo režíruje. Pro mě jsou to důležité aspekty a myslím, že je to oboustranné. A po dokončení školy bych se ráda víc věnovala nejen filmu, ale i divadlu," vysvětlila.

Probrali jsme nejen její filmovou práci. Zajímavé je, že Antonii můžeme potkat také jako divadelní šatnářku a místo ani po získání Českého lva nemíní opustit. A také její model, který jí na míru ušili v Timoure et Group. Modrou róbu nedoplnila střevíčky, ale žlutými šněrovacími botami, které si vypůjčila, aby celý model akcentoval ukrajinskou vlajku. ■