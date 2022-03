Monstrózní modrý model Jitky Čvančarové z Varů znovu na scéně! Proč jej vynesla podruhé?

Jitka Čvančarová Michaela Feuereislová

Herečka na Českých lvech vyvolala obrovský aplaus hned, když vstoupila na pódium, aby vyhlásila vítěze v kategorii Nejlepší scénář, kterou vyhráli Marek Šindelka a Vojtěch Mašek za film Okupace.

Po jejím příchodu na jeviště byli hosté i diváci svědky zábavného dialogu mezi ní a moderátorem večera Jiřím Havelkou, který stočil konverzaci právě k jejímu outfitu. „Ahoj Jitko, nemá cenu cokoliv zmiňovat. Vše jsi řekla svým příchodem a tou decentní róbou,“ pustil se do Čvančarové. „Chceš se mě zeptat, proč jsem si je dneska vzala, nebo něco takového?“ odvětila herečka.

„Můžu, proč sis dneska vzala tyto šaty? Jsou to ty šaty?“ ptal se Havelka. „Jsou to ty šaty,“ přitakala s úsměvem Čvančarová. „A pořád v původní podobě?“ nenechal se odbýt moderátor. „Pořád v původní podobě,“ nenechala se rozhodit herečka. „Víš, za prvé si myslím, že jsou hodně oblíbené,“ významně pohlédla do hlediště s ironií v hlase.

Ke zvolení právě těchto šatů ale měla hned další dva důvody. „Za druhé pořizovat si druhé šaty, zvláště v dnešní době, by mi přišlo jako absolutně marnotratné, takže recykluji a za třetí si prostě nedovedu představit lepší barvu pro dnešní večer,“ řekla Čvančarová, která se sladila do ukrajinských barev, stejně jako několik dalších umělců, a vyjádřila podporu všem hrdinům a lidem, kteří pomáhají. „Zůstaňme spojení v dobru,“ dodala emotivně se slzami na krajíčku. ■