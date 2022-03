To mohla jít rovnou nahá! Sexy modelka vyšla v šatech, které držely pohromadě jen díky pár mašličkám

Kara Del Toro Profimedia.cz

Kara zvolila sice dlouhé šaty, ale z boku to spíš vypadalo, že přišla téměř nahá. Z boku byly totiž šaty svázány několika mašličkami, za které kdyby někdo zatáhl, modelka by ukázala víc, než by chtěla. Už tak toho z boku bylo vidět tolik, že by skoro mohla přijít nahá.

Del Toro se proslavila focením pro časopis FHM, fotila kampaně pro značku Guess a v mládí fungovala pod vyhlášenou modelingovou agenturou Elite Models Management. Fotku v šatech také přidala na svůj instagramový účet, kde ji sleduje 1,7 milionů fanoušků a dodala k tomu jen krátce: „Riskantní model.“ ■