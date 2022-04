Zůstane představitel Jana Palacha a hvězda Devadesátek hercem vážných rolí? Komedie se mu zatím obloukem vyhýbají

Viktor Zavadil Super.cz

„Vzpomínám na to (natáčení) strašně rád, pro mě to bylo covidové vytržení, protože se nic nedělo a já měl vlastně jen ty Devadesátky. Byly to světlé chvilky,“ prozradil na kameru Super.cz.

V letech, kdy se orlické vraždy odehrály, byl ještě dítě, takže při studování scénáře nemohl pátrat ve vlastních vzpomínkách. „Bádal jsem na internetu, co všechno tam lze najít. U rodiny jsem se neinspiroval, ale pamatuju si ten odér devadesátek,“ řekl.

Brzy jej uvidíme také na divadelních prknech v tragédii Macbeth, kde se potkává se svými kolegy z Devadesátek. Na televizních obrazovkách se pak objeví v minisérii Podezření a ve filmu Oběť. Nabízela se otázka, zda dostává nabídky také na komediální role, protože se zdá, že od natáčení Jana Palacha je obsazován hlavně do vážnějších úloh. „Vlastně je to tak, asi mě to nikdy nenapadlo, nedošlo mi to,“ přemítal s údivem na závěr. ■