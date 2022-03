Platí si luxus sama, nebo přijímá dárky? Sexbomba Myslivcová prozradila, jak to ve skutečnosti je

Dominika Myslivcová Super.cz

Česká Barbie Dominika Myslivcová (27) si potrpí na luxus, kterým se chlubí i na svých sociálních sítích. Na začátku své kariéry zkoušela uspět jako zpěvačka, postupem času se z ní stala především influencerka, i proto byla oslovena do třetí řady reality show Like House.

Zdá se, že je práce influencera lukrativním zaměstnáním, kterým se dnes dá živit na plný úvazek, s čímž Dominika souhlasí. „Určitě se tím dá uživit, já žiju hlavně z toho,“ svěřila v rozhovoru pro Super.cz.

Na internetu se chlubí značkovým oblečením, šperky, luxusními dovolenými a také auty. Kvůli tomu je často terčem kritiky a čelí narážkám, že se nechává vydržovat movitým milencem. Jak to tedy je s financováním luxusu, ve kterém žije?

„Hodně věcí si kupuju sama, ale netvrdím, že jsem nedostala žádné dárky. Nechci ze sebe dělat člověka, že mi nikdy nikdo nic nekoupil,“ říká.

„I můj bývalý partner mi něco koupil, to je podle mě úplně normální věc. Nebo když vás partner pozve na dovolenou, na tom nevidím nic špatného. Ale já sama za sebe můžu říct, že se o sebe dokážu postarat, dokážu si všechno zaplatit a žádného chlapa opravdu nepotřebuju, protože mi moje práce vydělává dost peněz,“ vysvětluje Myslivcová.

Od 7. března se bude pravidelně objevovat na obrazovkách Prima Show ve zmíněné reality show. „Přišlo mi, že to může být fajn nová zkušenost. Jsem pro každou srandu, takže proč ne,“ odpovídá blondýnka na otázku, proč přijala nabídku televize.

Čeká ji život ve vile, kterou bude sdílet s partičkou mladých influencerů, přičemž budou od rána do večera pod drobnohledem kamer. „Dávám si pozor na to, co říkám, protože máme mikrofon i když jdeme na záchod,“ dodává se smíchem. ■