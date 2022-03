Zkorumpovaný nadporučík Tůma z Devadesátek to od diváků schytal: Co říká na kritiku Ondřej Sokol?

Ondřej Sokol Super.cz

Na natáčení Devadesátek vzpomíná Ondřej Sokol (50) dodnes s radostí. „Byla to krásná práce, krásný scénář a Petr Bebjak je výjimečný režisér, Martin Žiaran je výjimečný kameraman. To, že něco takhle rezonuje společností, se vám za umělecký život tolikrát nestane. Čím je člověk starší, tím je vděčnější za to, když se to stane,“ svěřil Super.cz.

Na minisérii pějí diváci ódy i po jejím odvysílání a dožadují se pokračování. Jediné, na co si výjimečně stěžují, je to, jak scénář vykreslil postavu nadporučíka Františka Tůmy, jehož předlohou má být bývalý člen pražské mordparty František Havlovič. V seriálu se z nadporučíka Tůmy stane zkorumpovaný kriminalista, který spolupracuje s ruskou mafií, což se nelíbilo právě Františku Havlovičovi, jak si můžete přečíst v rozhovoru zde.

Co na kritiku říká představitel Tůmy Ondřej Sokol? „Já jsem to nenapsal, takže musím dodržet, co je v textu. Kdo se vyzná ve stavbě uměleckého díla, tak ví, že tam musí být ještě nějaké drama uvnitř, aby to nebyla nuda. A v tomto případě to skutečně nebyl dokument a je to fakt zajímavé tím, když cítíme, že se něco děje i mezi policejním sborem,“ míní herec.

„Myslím, že to bylo velmi dobře napsané a zase to určitě není tak, že se na policii nic takového nedělo. Určitě se i s tímhle museli potýkat. Pro mě je to napsané velmi dobře.“

Kritiku vnímá veskrze pozitivně. „To, že to rozvířilo vodu, je velmi dobře a nikdo nechtěl někoho osobně napadat, proto se ti lidé jmenují jinak a já jsem nehrál nikoho konkrétního,“ dodává.

S kolegy z Devadesátek se pravidelně potkává i nadále. V Činoherním klubu totiž společně připravují inscenaci Macbeth, kterou Ondřej režíruje. Premiéra proběhne již 21. března a v Shakespearově tragédii se představí například Kryštof Bartoš, Martin Finger, Vasil Fridrich nebo Bořek Slezáček (54). ■