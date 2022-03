Na obličeji jí rostla „čarodějnická“ piha, tak si ji nechala vypálit: Už mám po vášnivém líbání, říká operní diva

Pavlína Senič Michaela Feuereislová

"Při focení se piha musela retušovat, při natáčení maskovat. Často jsem se dostala do situace, kdy mi přátelé ve společnosti řekli, že mám pod rtem nějaké smítko," vyprávěla nám Pavlína, která prošvihla dobu, kdy kvůli pandemii stejně nemohla vystupovat, a na zákrok se vypravila mezi představením v divadle a koncerty.

"Pihu jsem měla opravdu v těsné blízkosti spodního rtu a rozdílné názory lékařů, zda jít na laser, či pihu nechat vyříznout, mé rozhodnutí oddalovalo," vysvětlila s tím, že se nakonec rozhodla pro laser.

"Rekonvalescence bude trvat jen pár dní. Zákrok proběhl bez komplikací a musím být opatrná jen při zpívání vysokých tónů, to mi vždy strup praskne, jak se pusa napíná. A samozřejmě musím místo chránit před slunečními paprsky. Ale velmi se mi ulevilo, že mám vše za sebou. Jo a také mám po vášnivém líbaní, to je jasný, ale to je to nejmenší," smála se zpěvačka. ■