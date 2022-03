Budete v šoku: Tohle jsou ty nejdrsnější hejty, jaké kdy Dominika Myslivcová schytala

Dominika Myslivcová Super.cz

„V dnešní době už nesu hejty úplně jednoduše, nic to se mnou nedělá, protože už jsem toho zažila tolik, že mě máloco rozhází. Lidé do mě jeli bomby už od mých 14 let,“ svěřila Super.cz Myslivcová.

„Jsem hrozně vděčná, že se to stalo, protože jsem si vytvořila hroší kůži a hejtři mě posunuli tam, kde jsem teď. Takže kdyby nebylo jich, tak by nebyla Dominika Myslivcová,“ krčila rameny blondýnka.

Někdy ale negativní připomínky překročí únosnou mez. Co nejhoršího si o sobě přečetla? „Když jsem jela na dovolenou, tak mi psali ,Ať s tebou spadne letadlo, ty k*ávo' nebo ,Dostaň rakovinu',“ prozradila. Někdy zase internetoví útočníci slovně napadají její rodinu. „To mi přijde už hodně přes čáru. Podle mě jsou to hrozně nespokojení lidé, kteří mají komplex,“ řekla nám Dominika, kterou mohou diváci již brzy vídat v reality show Like House, jež startuje 7. března na Prima Show.

Naposledy to extravagantní blondýnka schytala během dovolené v Dubaji, kdy ji fanoušci nařkli, že se nejspíš nechává vydržovat a platit si luxusní dovolené staršími muži. Tehdy Dominika poprvé promluvila o svém, v té době již bývalém, partnerovi, se kterým randila poslední čtyři roky.

„Nemám potřebu se obhajovat. Vím, jaká jsem, lidé kolem mě znají a to, že si o mně nějaký Pepa z Horní Dolní myslí svoje, to je mi v podstatě jedno. Na té mé poslední dovolené se to tak vyhrotilo, že jsem si řekla, že jim ukážu to, co chtějí vidět, ať už mi dají pokoj,“ dodala. ■