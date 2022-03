Exmanželka Billa Gatese otevřeně o rozvodu: S bývalým kamarádi rozhodně nejsou

Melinda French Gates Profimedia.cz

Filantropka Melinda French Gates (57) se v rozhovoru pro britský The Guardian a americkou stanici CBS rozpovídala o tom, co vedlo k rozpadu sedmadvacetiletého manželství s jedním ze zakladatelů značky Microsoft i jaké vztahy s exmanželem Billem Gatesem (66) mají.

Melinda uvedla, že ačkoli jsou vztahy „aktuálně přátelské“, nedá se říct, že by byli s exmanželem kamarádi. „Jsou věci, které potřebují čas k zahojení,“ uvedla bez dalšího upřesnění.

K rozhodnutí ukončit víc jak čtvrtstoletí dlouhé manželství prý vedlo několik faktorů. „Nebyl to jeden moment nebo jediná věc. Zkrátka to dospělo do bodu, kdy už toho bylo dost a uvědomila jsem si, že to není zdravý vztah. Už jsem tomu nevěřila,“ svěřila.

Bill Gates loni přiznal, že měl poměr se zaměstnankyní firmy Microsoft. „Bylo to před dvaceti lety a skončilo to přátelsky,“ řekla jeho mluvčí. Zda i toto byl jeden z důvodů, French Gates neupřesnila. K tématu jen uvedla, že věří v odpuštění.

Melinda je aktuálně single, novému vztahu se ale nebrání. „Doufám, že na mě někdo čeká. Rozkoukávám se.“ ■