Policisté fandí Devadesátkám: Mám s nimi několik zážitků, svezli mě i do divadla, říká představitel kapitána Plíška

Martin Finger Super.cz

„Jsem z toho úplně nadšený. Napříč věkem, sociálními skupinami i vzděláním nám všichni strašně moc děkují a mám krásné zážitky,“ svěřil Super.cz

„Mám několik zážitků i s policisty, kteří se zastavili a oslovují mě. Dokonce mě i jednou svezli do divadla na zkoušku a strašně děkovali za tu poctu policistům a jejich práci. Pořád to mezi lidmi rezonuje,“ raduje se herec.

S kolegy z Devadesátek se i nadále potkává na divadelních prknech. V Činoherním klubu, kde je uměleckým šéfem, zkouší tragédii Macbeth, ve které se nechává režírovat svým dobrým kamarádem a kolegou Ondřejem Sokolem (50).

„Známe se tak strašně dlouho, že právě ta chemie a napojení mezi námi byly využity v Devadesátkách. Byl to záměr, že nás obsadili. Kolegové z branže říkali, že je to strašně vidět a cítit, jak jsme na sebe napojení. Zužitkovali jsme to, co mezi námi už je, co jsme budovali leta letoucí,“ říká Martin Finger.

V poslední době jej na televizních obrazovkách vídáme především v rolích vážnějšího charakteru. Jak to má herec s komedií a odlehčeným žánrem? „Mám humor rád a diváci, kteří mě viděli třeba na jevišti Činoherního klubu, myslím viděli, že umím i rozesmát,“ říká herec doufaje, že i jeho komediální talent dostane prostor ve filmové tvorbě. ■