Válečný konflikt na Ukrajině dělá Martu Jandovou velmi nešťastnou. Rockerka proto pomáhá, jak to jen jde

„Říkám si, zlatý covid. Byli jsme zavření, nikam jsme nemohli, ale neměli jsme takový strach, co bude dál. Neměli jsme v sobě beznaděj. Teď nevíme, čeho všeho je náš nepřítel, všichni víme, o koho jde, schopný. To člověka dělá strašně nešťastného,“ krčila rameny zpěvačka během rozhovoru na zahájení výstavy orchidejí v pražské botanické zahradě. „Hodně mě to trápí. Trápí to celou mou rodinu, kamarády, jistě každého na světě, minimálně v Evropě,“ dodává.

Jandová se snaží pomáhat, jak to jen jde. „Poslali jsme peníze, kam to jen jde. Snažím se pomáhat ve sbírkách. Kdokoli napíše, že něco potřebuje, tak rozdáváme. To je ale asi normální, tak se chová každý člověk v České republice. My jsme takový štědrý národ.“

Většina lidí ve zpěvaččině okolí je aktivní a pomáhá. „Můj kamarád mi řekl o víkendu pátý den okupace: ’Nemám peníze, abych mohl něco dát, tak musím pomáhat.’ Je úžasné, že spousta lidí jde pomáhat, vykládat věci do vlaku, posílat věci na Ukrajinu.“ ■