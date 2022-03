Škatulka mafiána už mu po Devadesátkách nejspíš zůstane: Bořek Slezáček se záporákům rozhodně nebrání

Bořek Slezáček Super.cz

Herec Bořek Slezáček (54) diváky překvapil ztvárněním mafiána Alexeje v minisérii Devadesátky. Věrohodný přízvuk a herecký výkon zanechal v divácích velký dojem a zdá se, že mu postava Alexeje otevřela brány do prostředí filmových a seriálových mafiánů i do budoucna.

„Ne, že by to bylo tak, že bych teď častěji dostával role, ale faktem je, že jsem nedávno zrovna dotočil jednu, která byla podobná, ve smyslu přízvuku a toho, že jsem taky zločinec. Takže si asi trošku nabíhám na škatulku, na druhou stranu mně se záporné role hrají dobře, protože to jsou jasné charaktery, nejsou tam žádné pochyby,“ řekl Super.cz herec.

Nově Bořek Slezáček zazáří na divadelních prknech Činoherního klubu v tragédii Macbeth, kde se s většinou kolegů z Devadesátek potkává na jednom jevišti.

„Pro mě je to svým způsobem splněný sen, jakkoliv se bojím a budím se v noci hrůzou, jestli to vůbec zvládnu, jestli neuteču z trémy. Byl bych tady rád účinkoval v čemkoliv jiném, ale Shakespeare je obrovská kláda. Snad to zvládneme,“ neskrývá nervozitu a obavy.

Ani v tomto případě nebude jeho role kladná. „Hraju Macduffa, který nakonec Macbetha zabije. Je to ještě tragičtější postava než Macbeth,“ říká Slezáček, kterému se na jevišti stejně jako v Devadesátkách nevyhnou zbraně. „Těch zbraní je tam hned několik - sečné, bodné i střelné,“ dodává. ■