Spisovatelka (53) dala průchod šedinám a nestačila se divit: Muži ji zahlcují fotkami přirození a nemravnými návrhy

Annika von Holdt Profimedia.cz

Dánská spisovatelka Annika von Holdt (53) začala šedivět už okolo dvacítky. Následující dvě dekády se barvila, před šesti lety ale upřednostnila přirozený vzhled a od té doby nechává vlasy šedivé. A jeden by neřekl, jaký to u mužů vyvolá zájem.

„Byl to úmorný proces. Barvila jsem se každé dva týdny, a když jsem se vrátila z dovolené, vypadala jsem, jako by mi někdo vylil na hlavu kyselinu. Jsem ráda, že je to za mnou. Moje vlasy nikdy nebyly zdravější a krásnější,“ promluvila o rozhodnutí pro DailyStar.

Stříbrná hříva jí opravdu velmi sluší a Annika za ni sklízí samou chválu. Ale bohužel jí chodí i perverzní nabídky.

„Dostávám mnoho zpráv sexuálního charakteru. Fotky ztopořených penisů a jiné pornografické fotografie a odporné návrhy mi chodí denně,“ přiznala.

„Jsou to jenom perverzáci, kteří se schovávají za klávesnicí a mají příliš volného času,“ mávla nad tím rukou.

Se svým manželem Birgerem von Holdtem mladším je už 25 let, a i on miluje její šediny. Léta se prý barvila jenom kvůli tomu, že lidé vnímají šediny jako jednu z hlavních známek stárnutí. Tento postoj se podle ní naštěstí v posledních letech mění. Ke změně přispívají i slavné dámy, jako je Annika sama nebo například španělská královna Letizia.

Jedinou nevýhodou šedivých vlasů podle Anniky je, že pro ně neexistuje vhodná vlasová kosmetika.

„Spojila jsem síly s laboratoří, která mi pomáhá vyvinout produkty, jež jsem na trhu doposud nenašla. Sama je aktuálně používám, ale zatím nejsou v prodeji. Doufám, že je uvedeme v září letošního roku,“ dodala na závěr. ■