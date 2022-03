Rodačka z Černovic Mila Kunis se poprvé od napadení Ukrajiny Ruskem ozvala fanouškům

Mila Kunis a Ashton Kutcher Profimedia.cz

„V roce 1983 jsem se narodila v Černovicích, do Ameriky jsem přišla v roce 1991. Vždycky jsem se považovala za Američanku. Hrdou Američanku. Miluji vše, co pro mě a mou rodinu tato země udělala. Ale v těchto dnech nemůžu být víc hrdá na to, že jsem Ukrajinka,“ uvedla herečka na zveřejněném videu. Po jejím boku sedící manžel doplnil, že nikdy nebyl víc hrdý na to, že si vzal za ženu Ukrajinku.

Rusko vedené Vladimirem Putinem 24. února brzy ráno napadlo Ukrajinu. Ta se vojenské přesile už týden statečně brání. O život přišly tisíce nevinných lidí. Události můžete sledovat online zde.

„Události, které se na Ukrajině odehrály, jsou zničující. Pro tento druh nespravedlivého útoku na lidstvo není na světě místo,“ uvedli svorně slavní herečtí manželé. Peníze, které se vyberou, zamíří na pomoc válečným uprchlíkům. ■