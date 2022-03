Příprava na Velikonoce? Britská herečka měla na premiéře na podpatku rozšlápnuté vejce

Daisy Edgar-Jones Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Ke stříbrné róbě na premiéře hororové komedie Fresh obula sandálky Loewe za 34 tisíc, které měly na podpatku rozbité vajíčko. Španělská módní značka samozřejmě na deseticentimetrový podpatek nepřipevnila pravé vejce, ale zdálky to tak skoro vypadalo. Rozhodně tím herečka vyjádřila svůj smysl pro humor a cit pro módní výstřelky.

Loewe se nechal inspirovat oblíbeným anglickým idiomem „walking on eggshells“, což v překladu znamená: chodit po skořápkách, ale v češtině se to spíše vyjádří slovy - našlapovat kolem opatrně. To je u bot celkém příhodné, nemyslíte? Sandálky se prvně objevily na přehlídce při pařížském týdnu módy na podzim loňského roku.

Daisy hraje ve filmu po boku Sebastiana Stana, který nedávno ztvárnil také roli Tommyho Leeho ve snímku Pam & Tommy. Herečku na výsluní vynesla role v seriálnu Normální lidé, který byl dokonce nominován na čtyři ceny Emmy.

Ohledně aktuálního snímku, kde hraje ženu randící s kanibalem, se vyjádřila v show Grahama Nortona: „Opravdu nesnáším horory a snadno se vyděsím, ale natáčení tohoto filmu bylo tak zábavné, pořád jsme se chichotali. Film je to temný, ale také zábavný a velmi pobuřující. Těžko se o tom mluví, ale je radost se na něj dívat, protože netušíte, co přijde. Určitě není pro slabé povahy a osoby, kterým se snadno dělá nevolno.“ ■