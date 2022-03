Přehoupl se přes padesátku a má jasno: Přišel čas udělat něco závažného, říká Ondřej Sokol

Ondřej Sokol Michaela Feuereislová

„Poměrně přirozeně to k tomu dospělo, člověk o tom Shakespearovi uvažuje celý život. Přehoupl jsem se přes padesátku, tak si říkám, že čas mojí umělecké adolescence odezněl a přišel čas udělat něco závažného,“ svěřil Super.cz Ondřej Sokol.

Do hry obsadil hned několik svých kolegů, se kterými si zahrál v úspěšné minisérii Devadesátky, jako jsou Martin Finger (mimo jiné umělecký šéf Činoherního klubu), Bořek Slezáček (54), Kryštof Bartoš, Vasil Fridrich nebo Viktor Zavadil.

„V Činoheráku jsme zrovna v situaci, kdy se nám utváří nové jádro souboru, a to celkem přirozeně přináší to, že hledáme nové mladé lidi,“ říká herec, moderátor a režisér o nových posilách. „Kluci jsou výjimečně nadaní, bylo logické, že se je pokusíme do nějaké inscenace zapojit. Jsem šťastný, že jsme se potkali.“

Umí být zlým a nekompromisním režisérem? „Neumím. Díky tomu, že jsem i herec, tak vím, že to hercům často vůbec nejde a nedělají to schválně. To je věc, kterou režiséři, kteří nejsou herci, nechápou. Mají pocit, že se na ně herci připravili a dělají to schválně špatně,“ vysvětluje.

„Neumím se na ně zlobit. Ve chvíli, kdy jim to nejde, beru to jako svůj průšvih. Takže se spíš trýzním já sám a tím, že se bičuju, ty herce povzbuzuju a oni se to snaží hrát lépe, abych si míň ubližoval,“ dodává s nadsázkou Sokol. ■