Nejznámější česká plus size modelka se svlékla do plavek! Takhle v bikinách vypadá kráska, kterou živí kila navíc

Natálie Debnárová Super.cz

Jedna z nejznámějších plus size modelek Natálie Debnárová ukázala své tělo v plavkách. Prozradila, že během focení své kypré tvary vůbec neřeší, horší je to na pláži či koupališti.

"Je jiná situace, když jdu s rodinou, s kamarádkami na pláž, ony se svléknou, po dětech vypadají perfektně a moje sebevědomí je najednou menší. Něco jiného je focení, tam přepnu a nic neřeším," řekla Super.cz Natálie.

Přestože by to zřejmě nikdo neočekával, i plus size modelky o své tělo musí pečovat. Jsou tam pravidla. Musíš se starat o svou pleť, musíš cvičit, musíš být nastavená stejně jako modelka jakékoli velikosti. Vím, co musím zvýraznit, na čem pracovat," vysvětluje.

"Musím se hlídat, aby to nesklouzávalo k obezitě. Mám velikost 42/44, což si myslím, že je v normě," upřesnila na focení menstruačních plavek.

"Fotím to poprvé a jsou to první plavky, co tuto vlastnost mají. A věřím, že do budoucna taky ještě vymyslí plavky, které budou řešit menstruační bolesti, křeče a premenstruační syndrom," dodala Debnárová. ■