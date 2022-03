Její rodnou zemi napadl agresor: Náš národ je hrdý a bude bránit svou vlast, říká vítězka Hlasu Česko Slovenska

Ivanna Bagová pochází z východní části Zakarpatské oblasti. Foto: Milan Mošna

„Komu můžu, pomůžu. Telefonovala jsem si s nejlepší kamarádkou z dětství, která žije v mém rodném Zakarpatí. Tam naštěstí boje ještě nejsou, ale přesto jsem jí nabídla možnost, že ji ubytuji, pokud bude potřebovat. Muži jsou povolaní do války, u nás na Zakarpatí ale ještě zůstávají doma, a tak chce ještě zůstat se svým manželem, dokud to půjde. Pokud by bylo zle, tak vezme děti a přijede za námi na Slovensko,“ popsala pro Super.cz příběh své přítelkyně Ivanna.

„Kamarádka velmi plakala, protože někteří z její rodiny ani nezavolali, jak se má. Byla ráda, že jsem jí zavolala jako kamarádka z dětství,“ dodala.

Nejbližší příbuzné má Bagová nablízku v Topoľčanech, kde pracuje jako učitelka zpěvu na konzervatoři. „Co se týká mé rodiny, tak jsme těsně před válkou zařídili babičce trvalý pobyt. Někteří členové naší rodiny zůstali doma a budou bojovat. Náš národ je hrdý a bude bránit svou vlast. Nebude utíkat.“

Přestože je její země bezprecedentně napadená agresorem, Ivanna se snaží nemít černobílé vidění.

„Nejsem odborník, abych někoho soudila a kritizovala. Nedělám to ani u obyčejných lidí.

Jedno ale vím najisto - že obyčejní lidé za to nemůžou. Když je válka, trpí všichni obyčejní lidé, a to bez rozdílů. Trpí tím Ukrajinci, Slováci, Poláci, ale i Rusové, kteří dělají demonstrace proti válce a jsou pronásledováni a zatýkáni,“ vyjádřila svůj postoj pro Super.cz Bagová.

„Lidé nechtějí válku ani v Rusku, ani na Ukrajině. Je mi líto, že lidé berou Rusy v globále, i když za všechno může jen jeden jediný,“ poukázala Ivanna Bagová na ruského prezidenta Vladimira Putina.

„Jsme zásadně proti válce, proti nacismu jakéhokoli národa a přeji si, aby byl všude mít. Aby ruští i ukrajinští vojáci odhodili zbraně, přestali poslouchat své velitele a navzájem se objali jako bratři," dodala rodačka z ukrajinské Iršavy. ■