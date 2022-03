Objevili jsme pravou ruku šéfa podsvětí Běly z Devadesátek. Chce jet pomáhat Ukrajincům

Herectví se mu natolik líbilo, že ho vystudoval. Foto: Vlaďka Merhautová, Super.cz

„Vždycky padouch,“ řekl Super.cz se smíchem Daniel Margolius (44), který ve filmech a seriálech nejčastěji ztvárňuje podivné existence. „Doprovázejí mě prakticky pořád, hrají se dobře. Herci tvrdí, že se nejvíc vyřádí na negativních postavách.“

V Modrém kódu jako vymahač dluhů vydíral Evu Burešovou, v 1. Misi svedl děvče kamaráda. „Samí hajzlové a většinou etnické menšiny. Každej mi říká, že nemůžu hrát prince. Pozor, hrál jsem! Hlavní role, ale arabskej princ v Kouzelném příteli,“ uvedl na pravou míru.

Daniel se do herectví zamiloval už jako jedenáctiletý, když režisér Karel Kachyňa (†79), hledal do koprodukčního filmu z druhé světové války děti. Drama Poslední motýl (1990) se točilo před revolucí. Rodiče poslali synovu fotku a byl vybrán pro hlavní dětskou roli židovského kluka v Terezíně.

Na nabídku ústřední mužské postavy kývla britská hvězda Tom Courtenay (85), který v té době měl už dvě oscarové nominace. V roce 2001 mu královna Alžběta II. udělila titul sir.

K Danovu zjevu se dostáváme přes dvoudílný film ČT Kobova garáž (2003), kde si zahrál kluka z pasťáku. „Cikána. Nemám jižanské předky, narodil jsem se tady, naši jsou Češi. Nějaké příbuzenstvo žije v Izraeli, tetičky, strýčkové. Já to chytil od obou rodičů,“ říká se smíchem, s tím, že se za svoje židovské kořeny nestydí.

K roli v Devadesátkách se dostal neobvyklým způsobem. Zavolali mu z castingové agentury, že pošlou úryvek textu k chystanému seriálu, kam by se hodil. Ať se natočí na mobil a pošle to. Vzápětí se ozvali, že se režisér těší na spolupráci. „Což se mi stalo poprvé, Peter Bebjak byl někde mimo republiku,“ vysvětlil.

Radoval se, protože kauzy spojené s orlickými vrahy, Bělou, Mrázkem atd. ho zajímají spoustu let. Proto si hned uvědomil souvislost své role Aleše Dobrého, bývalého policisty, který přešel ke kriminálníkům, se skutečností.

„Při čtení scénáře mě napadalo, že jde o Pavla Šrytra, bodyguarda jednoho ze šéfů tuzemského podsvětí Antonína Běly. Od něho přešel k Mrázkovi, načež Bělu v roce 1996 rozstříleli jako řešeto.“ Po odvysílání seriálu mu hodně lidí říkalo – Ty jsi tam byl za Šrytra!

Zajímá nás, co nějaká přítelkyně? Na úterním koncertě pro Ukrajinu jsme ho totiž viděli na Václavském náměstí objímat se s dívkou. „Něco se klube, je to na začátku. Je to milé, hezké,“ říká o Táně z Ukrajiny, která u nás žije už několik let. Rodiče má ve městě Černihiv, kde proběhl masakr. Moc se o ně bojí, když ve čtvrtek mluvila s maminkou, bylo slyšet střelbu.

„Tramvaje s ukrajinskými vlajkami jsou bezva a že všichni slzí a jsou solidární, to taky. Ale tím tu válku nevyhrají. Jsem v kontaktu s lidmi, co mají zkušenosti z misí. Chci na Ukrajinu jet a dělat cokoliv,“ svěřil Super.cz odhodlaně Daniel Margolius.

