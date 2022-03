Kourtney Kardashian a její snoubenec si dopřáli sexuální půst: Jak to dopadlo?

Kourtney Kardashian a Travis Barker Profimedia.cz

„Bože, bylo to šílené, ale všechno to ještě zlepšilo. Je to, jako když nemůžete pít kofein a dáte si svou první matchu. Je to tak dobré,“ přirovnala.

S bubeníkem Blink-182 se zasnoubila loni v říjnu, po ani ne roční známosti. S expartnerem Scottem Disickem má Kourtney tři děti, k oltáři ale půjde poprvé. Zato Barker už byl ženatý dvakrát, s jednou z exmanželek má dvě děti.

V době půstu absolvovala Kourtney ayurvédskou očistu a celibát se stal i probíraným tématem na jejím populárním lifestylovém blogu Poosh.

„Zeptala jsem se svého týmu, jestli bychom místo vibrátorů a porna neměli napsat o tom, co se stane, když jsou dva do sebe takoví blázni, že nic z toho nepotřebují,“ dodala.

Téma sexu nebylo jediné, které v rozhovoru naťukla. Promluvila také o rodinné reality show Držte krok s Kardashianovými. Show po 14 letech skončila a slavný klan rozjel nový, obdobný projekt pro streamovací síť Hulu.

Natáčecí pauzu Kourtney uvítala, v mezičase se uchýlila k terapii. „Jsem díky tomu mnohem citlivější,“ přiznala nejstarší z klanu, která dříve emoce skrývala a působila tak trochu necitlivě.

„Už na hejty nereaguji hanlivě, nejsem mrcha. Mám city. Mám jich hodně. Teď pořád brečím,“ popsala proces léčení duše.

Ačkoliv s natáčením rodinné reality show chtěla seknout už dávno a prostředí nazvala toxickým, nakonec na nový projekt kývla. Diváci se tak mohou těšit na mnohem víc ze soukromí nejen Kourtney, ale celého klanu Kardashian-Jenner. Show Kardashianovi startuje na Hulu 14. dubna. ■