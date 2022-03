Helena Houdová v exkluzivním videu: Jak mohla odpustit manželovi, který byl 4 roky zavřený, že jí zničil život?

Helena Houdová Super.cz

Trvalo dlouho, než Helena k exmanželovi zase našla cestu. "Situace s mým exmanželem je velmi jemná a milující. Ale je to tak proto, že jsem na sobě udělala opravdu obrovský kus práce. Jinak by to tak v klidu nebylo. Musela jsem mu dát svobodu, aby si prožil to, co bylo důležité pro něj. I když to bylo to, že šel, zničil se a vytvořil si realitu ve vězení," svěřila v exkluzivním videu, které natočila pro Super.cz během svého pobytu v Egyptě.

Přiznává, že manželovo obvinění a odsouzení pro ni bylo velmi těžké. "Pro nás to, že se vrátil, bylo moc léčivé. Pro mě osobně v tom, že jsem single máma a v podstatě jediný člověk, který se stará i o finance, tak o to přežívání, trauma, kdy jsem musela, i když jsem třeba už nemohla, pořád jít a starat se o nás a zajišťovat a mít jistotu, že to přežijeme. Ted se to pro mě léčí na velmi hluboké úrovni," míní.

Ve videu promluvila i o dopadu pro své syny Dariena a Daveeda a dceru Deiu. "Děti si také prošly svým druhem traumatu, kdy tatínek nebyl přítomen, nebyl tam jako podpora a jsem šťastná, že už je to za námi," uzavřela Helena, jejíž celou zpověď si můžete pustit ve videu. ■