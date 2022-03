Místo podprsenky jen obří šperk! Christina Aguilera nechala nahlédnout do svého dekoltu

Christina Aguilera Video: Profimedia.cz

Zpěvačka dorazila na předávání cen v Los Angeles v koženém kalhotovém kostýmku, avšak pod široce otevřené sako si místo podprsenky vzala šperk. Nebylo tak možné, aby se Christině díval někdo do očí, jasně tím určovala, kam mají všichni svůj zrak namířit.

Aguilera v letošním roce vydala své druhé album ve španělštině a již vypustila do světa i první videoklip k písni Santo, kterou nazpívala s Ozunou.

Na červeném koberci se vyfotila i se zpěvačkou Gabriellou Sarmiento Wilson, která vystupuje pod pseudonymem H.E.R. Ta na cenách Billboard´s 2022 Woman in Music získala cenu s názvem Impact Award, která se uděluje umělkyním, které využívají hudební platformu k vytvoření pozitivních změn a mluví ve prospěch žen i mimo hudební průmysl. Tuto cenu před H.E.R. získaly v minulosti zpěvačky Solange Knowles, Alicia Keys (42) a Jessie Reyez. ■