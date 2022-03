Mrazí mě z toho, že se konflikt netýká pouze Ukrajinců, ale celé evropské společnosti, říká Karel Heřmánek ml.

Karel Heřmánek ml. ve hře Iliada Foto: Angelina Nga Le

„Když jsem se ve čtvrtek ráno probudil, stejně jako mnoho dalších jsem nevěřícně zíral do telefonu na živé vysílání zpráv týkajících se napadení Ukrajiny. Ačkoliv se o schylujícím konfliktu již dlouhodobě vedly všemožné debaty, tak mě zpráva o vypuknutí války naprosto odrovnala,“ svěřil principál divadla Karel Heřmánek ml.

„Mrazí mě skutečnost, že se tento konflikt netýká pouze Ukrajinců, ale celé evropské společnosti. Že je tak blízko od nás.“

„Nejvíce na mě dolehl tíživý pocit toho, že vlastně nevím, co s tím mohu udělat. Já, herec – umělec. Má v dnešní době vůbec smysl to, co dělám? Mohu nějak pomoci?“ přemítá.

„Loni v září jsme u nás v divadle uvedli premiéru nové inscenace Iliada a je pro mě děsivé, jak moc je téma této hry aktuální. Historie, která se opakuje. Téma hněvu. Achilleova hněvu, který máme všichni v krvi a který s námi neustále cloumá takovým způsobem, že nejsme schopni rozeznávat realitu okolo sebe. Jak tento hněv postupně ničí vše. Lidi, města a civilizace. V závěru hry se obracím na diváky.

„Zkuste si to sami představit, pád města, zkázu celé civilizace. Však víte, jak to vypadá, jako…

...jako… Alexandrie, celé dějiny, navždy ztracené…

…jako… Konstantinopol, hořela celé týdny…

…jako… aztécké chrámy, srovnané se zemí…

…jako… Drážďany…

...jako... Hirošima…

...jako… Sarajevo…

...jako… Kábul…

...jako… Mosul...“

Budu časem přidávat: „...jako... Kyjev? ...jako...Praha?“ říká s obavami.

Právě Iliadu Heřmánek zvolil jako benefiční představení, které pražské Divadlo Bez zábradlí uvede 4. března v 19 hodin. Celý inscenační tým představení odehraje bez nároku na honorář a veškerá tržba z této reprízy bude, jak již bylo zmíněno, věnována organizaci Člověk v tísni.

„Je to podle nás možnost, jak jako divadlo zaujmout konkrétní stanovisko a aktivně pomoci,“ dodal Heřmánek ml. ■