Modelka předvedla, co dělá její kůň, když vidí zip, a je z toho hit internetu: Pánové, raději ho nenapodobujte

Ilustrační foto

Augustine se podělila o video z koňské stáje, kde se lísá ke statnému hřebci. Na sobě měla upnutý cvičební úbor a moc jí to slušelo. Kůň v nestřeženém okamžiku popadl do tlamy zip od jejího vršku a bez skrupulí ho rozepnul až skoro pod prsa.

A nejspíš by zašel ještě dál, pokud by ho modelka se smíchem včas nezarazila. Působil totiž velmi odhodlaně, jak se můžete přesvědčit ve videu níže. Nutno podotknout, že kdyby se pokusil s modelkou podobně flirtovat nějaký muž, nejspíš by schytal pořádnou facku.

„Můj kůň vždycky, když vidí zip,“ popsala video krásná blondýnka. Pravděpodobně tedy nejde o ojedinělý případ.

Video se rychle stalo trendem, zhlédlo ho už přes 12 milionů lidí, které rozdováděný hřebec dost pobavil.

„Ten kůň ví, co je dobré,“ komentoval jeden ze sledujících. „To je ale uličník,“ zhodnotil zase trefně jiný. ■