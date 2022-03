Když nehraje v komediích a neporotcuje Tvář, hraje fotbal. Kohák si libuje v náročných podmínkách

S míčem umí kouzlit. Michaela Feuereislová

Porotce televizní show Tvoje tvář má známý hlas hraje fotbal minimálně dvakrát týdně, a to bez ohledu na roční období. „Miluju náročné podmínky. To je moje. Nejvíc mě to baví v minusových teplotách. Baví mě hrát v bahně, zimě a plískanici. Každý chlap musí smrdět,“ vtipkuje Kohák.

Díky své práci měl ale Kohák možnost kopnout si do míče v naopak mnohem kouzelnějším prostředí. „Kopal jsem na sparťanském stadionu. Bylo to u příležitosti natáčení jednoho reklamního spotu, který jsem režíroval. To už je ale dávno,“ říká Kohák.

Herce a režiséra jsme potkali na při příležitosti představení nového menu v řetězci rockových restaurací, které má na svědomí argentinský fotbalista Lionel Messi. Kohák má sedminásobného držitele Zlatého míče v oblibě, ještě více ale vzhlíží k. „Adoruji ho jako fotbalistu. Je to ikona na poli fotbalu. Mým největším je oblíbencem taky Argentinec Claudio Caniggia. Vždycky se mi líbily jeho vlasy,“ směje se Jakub Kohák. ■