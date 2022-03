O 8 kilo lehčí a s nejzdravější kůží za posledních 10 let: Tomáš Zástěra promluvil o stravě a hygieně v Survivoru

Tomáš Zástěra Super.cz

Z ostrova se moderátor vrátil o 8 kilo lehčí. Jídlo a hlad trápí soutěžící asi ze všeho nejvíc. Během fyzicky náročných soutěží vydávají mnoho energie, ale kalorií přijímají opravdové minimum.

„Každý to jídlo, respektive nejídlo, snášel trochu jinak. Lidé, kteří byli zvyklí přijímat hrozně kalorií denně, jako Gábor nebo Nathan, na tom byli nejhůř. Bylo to drsný pro nás pro všechny, protože příděl byl dvě lžičky vařené rýže a půl kokosu na den. A když kmen nevyhrál žádnou odměnu, tak to bylo krušný,“ vzpomíná moderátor Evropy 2, který se nemohl dočkat pořádné domácí stravy.

„Těšil jsem se na jídlo od mámy, ta mi jako vegetariánovi vždycky vaří něco speciálního. Omezuju se na základní vegetariánská jídla, měl jsem bramboráky se směsí z tofu a bylo to vynikající,“ pochvaluje si.

Kromě jídla je to na ostrově náročné také s hygienou; účastníci nemají k dispozici žádné hygienické pomůcky ani mycí prostředky. „Hygiena je svérázná. Kombinace mořské vody a jemného písku funguje skvěle, teda, jak kde,“ směje se.

„Očuchávali jsme se každý sám, jestli nějak nezapácháme, ale zjistilo se, že vůbec. Paradoxně si to tělo vytvořilo přirozenou ochranu a měl jsem nezdravější kůži za posledních 10 let,“ překvapuje moderátor. ■