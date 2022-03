Pamatujete si na malou Jennu z komedie Přes noc třicítkou? Vyrostla do krásy a je z ní hvězda sociální sítě

Christa B. Allen jako Jenna Rink v Přes noc třicítkou Profimedia.cz

Ve středu se objevila na charitativní akci Create and Cultivate, kde ji ocenili za tvůrčí obsah na TikToku, patří totiž k nejpopulárnějším influencerkám sítě.

„Aktivně jsem začala užívat TikTok během pandemie. Inspirovala mě komunita, která na té síti vznikla. Vtipné trendy sdílí miliony z nás,“ popsala na akci, proč ji sociální síť baví.

„Sama už jsem vytvářela příběhy vizuální formou, takže pro mě byla zábava využít k tomu tyto nástroje,“ popsala.

Doplnila, že ačkoliv se to nezdá, tiktoková tvorba zahrnuje sepsání scénáře, hraní, filmování, osvětlení, stříhání, kostymérskou práci a mnoho dalšího. Zkušenosti z filmového průmyslu se jí proto velmi hodily.

Po filmovém debutu Christa účinkovala také v seriálech Medium, Chirurgové, Kouzelníci z Waverly a dalších. S kolegyní z Přes noc třicítkou Jennifer Garner se znovu potkala před kamerou v roce 2009, při natáčení komedie Bejvalek se nezbavíš. Opět ztvárnila její mladší verzi.

Co se hraní týče, věnuje se převážně televizním filmům. Naposledy to byl loni uvedený vánoční romantický snímek Christmas for Keeps. ■